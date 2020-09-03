Борисов: РФ может избежать второй волны пандемии

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что есть вероятность избежать второй волны пандемии COVID-19 и ограничений, которые сказываются на промышленности и экономике.

"Есть основания полагать, что мы избежим второй волны эпидемии", — сказал он, выступая на пленарной сессии Столыпинского форума.

По его словам, первая волна привела к различным ограничениям для промышленности и проблемам в экономике. Хотя предприятиям "оборонки" удалось пройти этот период без потерь.