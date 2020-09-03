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Борисов заявил, что Россия может избежать второй волны пандемии 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
Борисов: РФ может избежать второй волны пандемии
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что есть вероятность избежать второй волны пандемии COVID-19 и ограничений, которые сказываются на промышленности и экономике.

"Есть основания полагать, что мы избежим второй волны эпидемии", — сказал он, выступая на пленарной сессии Столыпинского форума.

По его словам, первая волна привела к различным ограничениям для промышленности и проблемам в экономике. Хотя предприятиям "оборонки" удалось пройти этот период без потерь.

"Я вам авторитетно заявляю, что этот период для предприятий ОПК пройден без срывов. Предприятия ОПК абсолютно точно выдержат все планы", — сказал Борисов.

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Экономика , Юрий Борисов
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