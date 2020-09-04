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Падение рубля выгодно экономике России — эксперт 

Deita.ru и ещё 2 1 час назад
В падении рубля нашли выгоду для России
Фото: ТАСС
В ослаблении курса рубля можно найти плюсы. Об этом заявил экономист Виталий Калугин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru.
По словам финансового аналитика, отечественные производители выигрывают от дешёвой внутренней валюты. Всё дело в том, что в условиях слабого рубля им становится выгодно производить и экспортировать свою продукцию.
Это, по словам эксперта, может и должно стать конкурентным преимуществом российского производства на период, пока рубль продолжает ослабевать.
В качестве примера Калугин назвал сферы бизнеса, которые вывозят свою продукцию в Китай. Получается, что в России они несут расходы в подешевевших рублях, а получают прибыль в подорожавших долларах.
Экономист также отметил, что, несмотря на выгодно подешевевший сейчас рубль, экономике России потребуется не менее двух лет, чтобы восстановиться после коронавирусного кризиса.
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