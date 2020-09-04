Россия и Белоруссия приготовились к «важнейшей вехе»

Россия и Белоруссия приготовились к появлению общих денег, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников

По его словам, это станет одной из важнейших вех в жизни союзного государства. Он также отметил, что в этом направлении велась работа и по созданию единого эмиссионного центра.

Как считает Калашников, данный шаг, безусловно, потребует внесения серьёзных изменений, в первую очередь в Конституции обеих стран. Эксперт сравнил этот процесс с созданием единого парламента России и Белоруссии.