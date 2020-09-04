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Россия приготовилась к введению единой валюты с Белоруссией 

Deita.ru 1 час назад
Россия и Белоруссия приготовились к «важнейшей вехе»
Фото: РИА Новости
Россия и Белоруссия приготовились к появлению общих денег, сообщает ИА DEITA.RU.
Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
По его словам, это станет одной из важнейших вех в жизни союзного государства. Он также отметил, что в этом направлении велась работа и по созданию единого эмиссионного центра.
Как считает Калашников, данный шаг, безусловно, потребует внесения серьёзных изменений, в первую очередь в Конституции обеих стран. Эксперт сравнил этот процесс с созданием единого парламента России и Белоруссии.
Специалист полагает, что данные вопросы могут стать предметами детального обсуждения на предстоящей встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая должна состояться в Москве в ближайшие дни.
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