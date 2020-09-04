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Первый раз в истории: популярный завтрак подорожал до максимума 

Артём Кульша 25 минут назад
Первый раз в истории: популярный завтрак подорожал до максимума
Фото: РИА Новости
Цена овсяных хлопьев достигла исторического максимума. Об этом сообщает РБК.
В августе 2019-го, как сообщал «Рамблер», закупочные цены на хлопья «Геркулес», которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, составляли 19,7 тысячи рублей за тонну. В августе 2020-го, согласно данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), они превысили 26,8 тысячи рублей за тонну.
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в июле 2019-го отпускные цены на овсяные хлопья у крупозаводов составляли 25 рублей за килограмм, а в июле 2020-го — уже 48 рублей за килограмм.

«Цены на овес никогда не были такими высокими», — отметил президент Российского союза мукомольных и крупных предприятий Аркадий Гуревич.

Согласно данным Росстата, в июле 2020-го розничная цена на овсяные хлопья «Геркулес» стала больше по сравнению с июлем 2019-го на 10% — 71,2 рубля за килограмм, самое высокое значение по меньшей мере с 2000-го. По словам генерального директора ИКАР Ирины Глазуновой, овсяные хлопья дорожают из-за удорожания сырья, которое, в свою очередь, дорожает из-за сокращения посевов овса и неблагоприятной погоды в крупнейших регионах-производителях в Сибири.
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Экономика , Личный счет , Аркадий Гуревич
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