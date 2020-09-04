План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии

Озвученные действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко планы вести экспорт нефтепродуктов через российские порты, а не через Прибалтику, принесет экономике республики новые проблемы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

Такие действия должны стать ответом Минска на санкции Литвы, Латвии и Эстонии, введенные против 30 должностных лиц, в том числе против самого Лукашенко. Министр энергетики России Александр Новак на фоне визита российской делегации в республику отметил, что в Москве начнут проработку такой возможности, но не указал какой-то конкретики.

Между тем эксперты признают, что идея выглядит политической, так как российские порты находятся дальше, а инфраструктура не готова. Планы могут стать реальностью только в том случае, если Россия станет субсидировать доставку.

По оценке главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова , перевалка тонны нефтепродуктов в Усть-Луге стоит 1,15 тысячи рублей, а в Клайпеде — 5,7 евро, то есть в 2,3 раза дешевле. И это без учета роста транспортных расходов.