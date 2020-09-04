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Определено будущее российской экономики 

Lenta.ru и ещё 5 29 минут назад
Определено будущее российской экономики
Фото: РИА Новости
Экономика России вернется к росту после падения из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса и обрушением нефтяных цен, уже в 2021 году. Такое будущее определил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, его слова приводит «Российская газета».

«Мы ожидаем, что снижение экономики к концу этого года составит 5 процентов, к росту она вернется в течение следующего года», — уточнил глава ведомства.

По прогнозам рейтингового агентства Moody's, общее падение экономики в странах G20 в этом году составит 4,6 процента. Для России падение ВВП может составить до 5,5 процента, что в целом совпадает с ожиданиями Минэкономразвития и Центробанка.
В конце августа газета «Коммерсантъ» привела рабочие данные из прогноза Минэкономразвития. В частности, он предусматривает спад ВВП по году в 3,9 процента против 5 процентов в ранних версиях и снижение инвестиций на 6,6 процента вместо 12.
Однако новым потрясением для российской экономики может стать ускорение глобальной инфляции: в этом случае облигации с фиксированной доходностью окажутся в одном из наиболее уязвимых положений. Реальная доходность российских долговых бумаг может обрушиться до трехлетнего минимума. В таком случае облигации России окажутся менее привлекательными, чем бумаги других развивающихся стран.
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Комментарии
Экономика , Личный счет , Недвижимость , Рынки , Денис Мантуров , Moody's , Минэкономразвития , Центральный банк России , Газета "Коммерсантъ" , "Российская газета"
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