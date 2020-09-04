Эксперты предсказали доллар по 90 

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По словам Порывая, в таком случае нерезиденты распродадут российские облигации федерального займа и отток капитала составит 60-100 миллиардов долларов в год.

«Каждые шесть миллиардов оттока капитала — это один рубль девальвации, а в целом получится от десяти до 15 рублей девальвации», — объяснил эксперт.

В итоге, по его мнению, доллар подскочит с 75 до 85-90 рублей.

Даже если дело ограничиться персональными санкциями против чиновников, высылкой дипломатов и политическими заявлениями, доллар не опустится ниже 74 рублей, уверен Порывай.

Главный экономист БКС Владимир Тихомиров считает, что из-за обсуждений жестких санкций российская валюта может упасть до 80 рублей за доллар, но не более.

Эксперт «Финама» Сергей Дроздов заявил, что в случае введения санкций Евросоюзом и США доллар будет стоить 77–77,6 рублей.

Как писал «Рамблер», врачи из клиники Charite, где лечат Навального, попросили Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера провести дополнительные исследования. В Германии заявили, что результаты этих исследований доказали отравление оппозиционера ядом из группы «Новичок».