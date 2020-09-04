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Эксперты предсказали доллар по 90 

Мария Иванова 1 час назад
Эксперты предсказали доллар по 90
Фото: ТАСС
Эксперт Райффайзенбанка Денис Порывай заявил, что курс доллара может взлететь до 90 рублей, если из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным Запад введет жесткие санкции по примеру 2014-2015 годов. Об этом сообщает РБК.
По словам Порывая, в таком случае нерезиденты распродадут российские облигации федерального займа и отток капитала составит 60-100 миллиардов долларов в год.

«Каждые шесть миллиардов оттока капитала — это один рубль девальвации, а в целом получится от десяти до 15 рублей девальвации», — объяснил эксперт.

В итоге, по его мнению, доллар подскочит с 75 до 85-90 рублей.
Даже если дело ограничиться персональными санкциями против чиновников, высылкой дипломатов и политическими заявлениями, доллар не опустится ниже 74 рублей, уверен Порывай.
Главный экономист БКС Владимир Тихомиров считает, что из-за обсуждений жестких санкций российская валюта может упасть до 80 рублей за доллар, но не более.
Эксперт «Финама» Сергей Дроздов заявил, что в случае введения санкций Евросоюзом и США доллар будет стоить 77–77,6 рублей.
Как писал «Рамблер», врачи из клиники Charite, где лечат Навального, попросили Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера провести дополнительные исследования. В Германии заявили, что результаты этих исследований доказали отравление оппозиционера ядом из группы «Новичок».
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навального хотели «заставить замолчать». По ее словам, теперь правительство России должно ответить на «серьезные вопросы».
В МИД России заявили, что утверждения немецких властей голословны. Дипломаты подчеркнули, что Германия так и не ответила на запрос Генпрокуратуры РФ о результатах анализов Навального.
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Комментарии
Экономика , Денис Порывай , Алексей Навальный , Ангела Меркель , Владимир Тихомиров , Сергей Дроздов , Райффайзенбанк Австрия , МИД , ЕС , Генпрокуратура РФ , Правительство РФ
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