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«Хозяева денег готовят глобальную деноминацию» 

Вероника Полынина 1 час назад
«Хозяева денег готовят глобальную деноминацию»
Фото: ТАСС
Любые спекуляции на тему возможной деноминации рубля нужны для маскировки предстоящего распила зон влияния, активов и других ценных ресурсов, считает доктор экономических наук Валентин Катасонов. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», передает ИА Deita.
Экономист напомнил, что в недавней истории России уже происходили похожие процессы, и в большинстве случаев они скрывали за собой денежную реформу, у которой всегда есть заинтересованные в ней лица.
Катасонов напомнил о реформе 1947 года, которая носила конфискационный характер, а также деноминацию 1961 года.
Экономист предположил, что и сейчас идет подготовка к денежной реформе, однако отметил, что серьезных признаков ее подготовки он не видит.
При этом он заявил, что глобальная денежная реформа готовится на Западе — она будет связана с введением в оборот цифровых валют. По словам профессора, «хозяева денег» сначала «подсадят» миллионы людей на цифровые деньги, а затем заменят наличные доллары на электронные. Выпускать их по-прежнему будет ФРС США, но при этом переходе у американских властей появится куда более мощный инструмент контроля.
Как сообщал «Рамблер», ранее экономист Михаил Хазин заявил, что бывший президент России Борис Ельцин знал о грядущем дефолте 1998 года заранее и мог его предотвратить. Хазин заявил, что в 90-е большая часть российского бюджета уходила на Запад и местным олигархам. Эта система, по его мнению, и привела к необходимости дефолта. Российские власти знали о дефолте примерно за год, но не попытались его предотвратить, организовав деноминацию.
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Экономика , Михаил Хазин , Борис Ельцин , Валентин Катасонов , ФРС
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