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Россиянам рассказали, когда доллар будет стоить, как до пандемии 

Вероника Полынина 43 минуты назад
Когда доллар будет стоить, как до пандемии
Фото: Reuters
Падение рубля при благоприятном стечении обстоятельств может смениться взлетом, считают аналитики агентства «Прайм».
Эксперты считают, что российская валюта при совпадении ряда факторов может в течение трех-четырех месяце ввернуться к отметке в 70 рублей за доллар.
Первый из факторов — разрешение ситуации с Алексеем Навальным в пользу российских властей. То есть должно быть доказано, что Навальный либо не был отравлен, либо что к отравлению не причастны российские спецслужбы.
Кроме того, необходимо смягчение ситуации в Белоруссии и сохранение Россией позиции нейтралитета.
Среди экономических аспектов эксперты отмечают необходимость дальнейшей положительной динамики нефтяных цен, несмотря на то, что рубль уже не так зависит от нефти, как во времена кризиса 2014 года.
Эксперты указывают, что в настоящее время экономика не демонстрирует признаков усиления рецессии. Лекарства и вакцины от COVID-19 ожидаются на рынке раньше срока. Все это играет в пользу рисковых валют, в том числе и российского рубля.
По мнению аналитика «Фридом финанс» Валерия Емельянова, в декабре доллар будет стоить 72 рубля. Более того, у рынка есть запас хода до 68-70 рублей даже без широкой поддержки внешних факторов.
При этом евро продолжит расти к доллару и при устойчивости рубля будет стоить около 89 рублей. При стоимости доллара 75 рублей евро может достигать отметки в 95 рублей, считает эксперт.
Как писал «Рамблер», ранее экономисты заявили, что в случае обвала американской валюты на треть к евро российский рубль может укрепиться до 65 рублей за доллар.
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Экономика , Алексей Навальный , Валерий Емельянов
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