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В НАТО уклонились от санкций против России 

News.ru 57 минут назад
В НАТО уклонились от санкций против России
Фото: globallookpress.com
Североатлантический альянс провёл экстренную встречу послов, посвящённую отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг решительно осудил покушение на жизнь оппозиционера и потребовал от Москвы раскрыть все детали программы производства отравляющих веществ группы «Новичок». От внимания западных СМИ, тем не менее, не ускользнул тот факт, что альянс пока решил воздержаться от введения санкций, хотя ранее говорил о них.
На пресс-конференции по итогам совещания Столтенберг потребовал от России найти виновных в отравлении Навального, после того, как немецкие специалисты заключили, что против оппозиционера использовали яд из группы «Новичок».
Использование химического оружия — это полнейшее неуважение к человеческим жизням, а также неприемлемое нарушение международных законов и правил, — подчеркнул генсек Североатлантического альянса. — Союзники по НАТО согласились, что к России есть серьёзные вопросы, на которые она должна ответить. Российское правительство должно сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия в части проведения независимого международного расследования случившегося. Виновные в этом нападении должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом.
Столтенберг также призвал Россию полностью раскрыть программу «Новичок» перед Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), отметив, что уже не в первый раз жизнь оппозиционных политиков в РФ подвергается опасности.
Это была атака не просто на индивидуума, а на фундаментальные демократические права, — добавил глава НАТО. — Это серьёзное нарушение международного законодательства, которое требует международного ответа.
Выступление Столтенберга по итогам экстренного совещания заняло не больше полутора минут, и вопрос санкций он обошёл стороной. Это заметили мировые СМИ, которые обратили внимание на сомнения НАТО по поводу новых ограничений.
Североатлантический альянс обвинил Россию в отравлении Алексея Навального, охарактеризовав атаку как «ужасающую», но уклонился от немедленных и конкретных действий, — прокомментировало выступление Столтенберга агентство Bloomberg.
Бывший координатор санкционной политики Госпедартамента США в администрации Барака Обамы Дэниел Фрид в комментарии NEWS.ru ответил на вопрос, какой механизм введения ограничительных мер может быть задействован в США в ответ на ситуацию с Навальным.
Для введения санкций против физических лиц может использоваться «Закон», или «Глобальный закон Магнитского». Проблема будет заключаться в привлечении к ответственности за само отравление. То, что, очевидно, был использован «Новичок», проясняет некоторые моменты. Многие сотрудники служб безопасности уже подвергались санкциям, но важно установить личности причастных конкретно к этому отравлению.
Официальные лица стран-членов НАТО ранее также обсуждали то, что ограничительные меры должны быть введены против лиц, причастных к отравлению. Хотя российские эксперты не исключают применения санкциий против отдельных секторов экономики РФ.
Однако секторальные рестрикции считаются всё-таки менее вероятными, чем индивидуальные: пример санкционного пакета «за Донбасс» показал, что страдают от них в том числе и простые россияне, а Запад не хочет портить отношения с гражданским обществом в РФ.
Что же касается индивидуальных ограничительных мер, то с ними тоже есть проблема: судя по заявлениям российских чиновников, Москва не видит оснований для возбуждения уголовного дела и отказывается вести открытое международное расследование. Поэтому о лицах, причастных к покушению, Запад рискует так никогда и не узнать в отличие от виновных в применении «Новичка» против Скрипалей. Этот инцидент произошёл на территории Великобритании, где у местных следователей была полная свобода действий в плане расследования.
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Комментарии 1
Экономика , Алексей Навальный , Дэниел Фрид , Йенс Столтенберг , ОЗХО , Правительство РФ , Администрация США , НАТО , Bloomberg
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