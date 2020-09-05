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Трамп запросил у Конгресса 300 млрд долларов на поддержку экономики 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Трамп запросил у Конгресса $300 миллиардов
Фото: Reuters
Американский президент Дональд Трамп призвал Конгресс США согласовать выделение еще 300 млрд долларов на реализацию мер экстренного стимулирования экономического роста.
«Опять-таки: у нас есть готовые 300 млрд долларов. Все, что нужно сделать Конгрессу, это сказать: используйте их», — передает слова Трампа ТАСС.

«Я бы хотел использовать эти средства без их разрешения, но, видимо, мне не разрешено так действовать», — отметил президент Соединенных Штатов.

По его словам, в случае согласия членов Конгресса финансирование поступит немедленно.
Ранее глава минфина США предупредил об угрозе разрушения американской экономики.
Президент Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Примакова Александр Дынкин указал на угрозу разгона инфляции, которая при одновременном росте безработицы в США может привести к стагфляции.
Напомним, в июне госдолг Соединенных Штатов достиг рекордной отметки в 26 трлн долларов. При этом, по словам главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, в общей сложности на смягчение экономических последствий вспышки коронавируса в США власти Соединенных Штатов могут потратить около 6 трлн долларов.
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Комментарии 1
Экономика , Александр Дынкин , Дональд Трамп , Казначейство США , Конгресс США , ИМЭМО РАН , ИТАР-ТАСС
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