Трамп пообещал рекордные показатели экономики

"Дела у нас идут очень хорошо. Мы очень гордимся тем, что происходит в экономике. Думаю, что перед выборами вы увидите (данные за) третий квартал. Третий квартал будет на таком уровне, который наша страна еще не видела… Это будет рекорд по ВВП и другим (показателям)", — заявил Трамп на пресс-конференции.