Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.41
$
75.36
89.01
89.28
Прогноз
07.09 – 14.09
$
73.00
87.60
Индексы и котировки Brent
42.35
–0.09 Золото
1934.03
–0.06 РТС
1223.21
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.09
1.1839
+0.0041
21.08
1.1797
01.09
24.08
10.08

Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Трамп пообещал рекордные показатели экономики
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал один из своих главных козырей на предстоящих 3 ноября выборах главы государства — это рекордные показатели экономики за третий квартал, которые будут опубликованы ближе ко дню голосования.

"Дела у нас идут очень хорошо. Мы очень гордимся тем, что происходит в экономике. Думаю, что перед выборами вы увидите (данные за) третий квартал. Третий квартал будет на таком уровне, который наша страна еще не видела… Это будет рекорд по ВВП и другим (показателям)", — заявил Трамп на пресс-конференции.

"Следующий год будет лучше, чем прошлый (2019-й год). Я уверен, что он будет лучше, он будет лучшим. Потому что мы заложили для этого фундамент, которого не было", — добавил президент.

Оптимизм Трампа, очевидно, отчасти связан с опубликованными в пятницу данными по безработице. Уровень безработицы в США снизился до 8,4%, тогда как в апреле достигал 15%. На момент начала пандемии коронавирусной инфекции в США уровень безработицы составлял рекордно низкие за последние годы 3,5%.
В свою очередь экономический советник президента США Ларри Кадлоу, комментируя данные по безработице и экономическому росту в стране, заявил журналистам, что восстановление американской экономики идет более быстрыми темпами, чем ожидалось, и оно представляет собой "V-образное", то есть очень быстрое восстановление.
Видео дня. Резкого роста цен на бензин до конца года не будет
Последние новости
"Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине Вскрылось, кто настоящий отец ребенка родившей в 14 лет школьницы Вскрылось, кто настоящий отец ребенка родившей в 14 лет школьницы Стало известно, где нашли следы яда у Навального Стало известно, где нашли следы яда у Навального
Комментарии
Экономика , Рынки , Ларри Кадлоу , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пипл схавает: пенсионный возраст повысят еще раз
Пипл схавает: пенсионный возраст повысят еще раз
Германия сделала срочное заявление по «Северному потоку — 2»
Германия сделала срочное заявление по «Северному потоку — 2»
Россия и Белоруссия приготовились к единой валюте
Россия и Белоруссия приготовились к единой валюте
Россиян предупредили о проблемах с пенсионным стажем
Россиян предупредили о проблемах с пенсионным стажем
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение