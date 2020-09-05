Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.41
$
75.36
89.01
89.28
Прогноз
07.09 – 14.09
$
75.15
88.89
Индексы и котировки Brent
42.35
–0.09 Золото
1934.03
–0.06 РТС
1223.21
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.09
1.1839
+0.0041
21.08
1.1797
01.09
24.08
10.08

Как изменится энергетический рынок после пандемии 

Российская Газета 27 минут назад
Как изменится энергетический рынок после пандемии
Фото: Егор Гуреев
Говорить о конце эры углеводородов пока рано, для развивающихся экономик Индии, Китая, других стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР) и Латинской Америки традиционная энергетика существенное подспорье для экономического роста, сказал в интервью "РГ" заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
По его словам, в мире сейчас большое количество стран не дотягивают с точки зрения ВВП и доходов на душу населения до западных. Они заинтересованы в том, чтобы развиваться. И здесь встает вопрос экономической целесообразности, насколько эти страны готовы идти на поводу у мировых экономических лидеров и лишать себя дешевых энергоносителей в угоду альтернативным, более дорогим, вариантам.
Кроме того, по мнению Сорокина, под альтернативную энергетику до сих пор еще полностью не создана инфраструктура. Нет системы накопителей, нет вариантов, как хранить энергию, полученную от возобновляемых источников.
Сейчас действуют факторы хайпа, политического популизма и, к сожалению, случаи полного искажения экономической реальности за счет нулевых налоговых ставок, что используются, в том числе и для финансирования ВИЭ в западном мире. Проекты, которые в реальной экономике просто не имели бы даже возможности на появление, живут и процветают. Этому способствует фактически безграничная доступность капитала по низким ставкам, что раздувает большое количество финансовых пузырей, которые на самом деле могут существовать длительное время, но в конечном итоге лопаться, особенно в периоды нестабильности, сказал Сорокин.
Видео дня. Резкого роста цен на бензин до конца года не будет
Российская Газета: последние новости
В Германии заявили о неуязвимости России перед санкциями В Германии заявили о неуязвимости России перед санкциями Новак: Спрос на топливо выйдет на докризисный уровень в 2021 году Новак: Спрос на топливо выйдет на докризисный уровень в 2021 году Песков назвал эмоциональными заявления против "Северного потока 2" Песков назвал эмоциональными заявления против "Северного потока 2"
Комментарии
Экономика , Компании , Павел Сорокин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Австрия сделала заявление по «Северному потоку-2»
Австрия сделала заявление по «Северному потоку-2»
Популярному способу обналички решили положить конец
Популярному способу обналички решили положить конец
Германия сделала срочное заявление по «Северному потоку — 2»
Германия сделала срочное заявление по «Северному потоку — 2»
Россия и Белоруссия приготовились к единой валюте
Россия и Белоруссия приготовились к единой валюте
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение