Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.41
$
75.60
89.10
89.28
Прогноз
07.09 – 14.09
$
73.18
85.25
Индексы и котировки Brent
41.99
–0.14 Золото
1930.22
+0.02 РТС
1223.21
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.09
1.1829
+0.0041
24.08
1.1788
03.09
26.08
12.08

Внешнеторговый оборот России упал на 16% 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 80 1 час назад
Внешнеторговый оборот России упал на 16%
Фото: ТАСС
Внешнеторговый товарооборот России в январе — августе 2020 года упал на 16%, заявил руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

«К сожалению, за январь — август товарооборот у нас упал на 16%, импорт — на 7%, экспорт — на 23%», — передает ТАСС слова Булавина.

По его словам, из-за коронавируса было зафиксировано «небольшое отставание по перечислению в бюджет». Также он отметил, что при корректировке бюджета ожидается корректировка прогнозного задания от таможенных поступлений.
Напомним, в феврале в Счетной палате России заявили, что «ситуация с эпидемией коронавируса, безусловно, окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику», однако пока «делать конкретные оценки масштабов потерь затруднительно, поскольку все будет зависеть от того, как ситуация будет развиваться дальше».
В июне главное таможенное управление КНР опубликовало доклад, в котором указывалось, что объем внешней торговли Китая за первые пять месяцев 2020 года сократился на 8% в годовом выражении, до 1,65 трлн долларов.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Китай намекнул о самых страшных мерах против США Китай намекнул о самых страшных мерах против США Мировой экономике предсказали новые проблемы Мировой экономике предсказали новые проблемы ФНБ вырос до 7,77 трлн рублей за 2019 год ФНБ вырос до 7,77 трлн рублей за 2019 год
Комментарии
Экономика , Владимир Булавин , Счетная палата , Федеральная таможенная служба , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европу настигла новая беда
Европу настигла новая беда
Австрия сделала заявление по «Северному потоку-2»
Австрия сделала заявление по «Северному потоку-2»
Россиянам предложат арендовать квартиры вбелую
Россиянам предложат арендовать квартиры вбелую
Россия и Белоруссия приготовились к единой валюте
Россия и Белоруссия приготовились к единой валюте
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение