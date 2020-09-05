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Путин: наделение губернаторов дополнительными полномочиями помогло не задушить экономику 

ТАСС 2 часа назад
Путин о новой стратегии: конечно, сработало!
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент также отметил, что вопрос координации и на федеральном, и на региональном уровне стал ключевым в борьбе с эпидемией
Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса
Практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в период эпидемии помогла не задушить экономику и "не пропустить удары коронавируса", считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет", показанном в субботу на телеканале "Россия-24".

"Конечно, сработало! — сказал президент, отвечая на вопрос о том, помогла ли стратегия наделения губернаторов дополнительными полномочиями в период эпидемии, а также практика поручений и правительству, и Госсовету. — Нельзя было всех под одну гребенку причесать. Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику, или пропустили удары коронавирусной инфекции".

Путин указал на то, что Россия — самая большая страна по территории на планете, поэтому у людей очень разные условия жизни, а у экономики очень разные условия функционирования и разная структура. "Где-то основное значение имеет сфера услуг, где-то стройка развивается активнее, чем в других регионах, где-то — сельское хозяйство, где-то — авиастроение или автопром", — добавил президент.
Глава государства отметил также, что после того, как в России было принято решение наделить особыми полномочиями глав регионов, "очень многие страны повторили ту же самую практику". "И хорошо. Это говорит о том, что мы слышим, видим друг друга, обмениваемся этими лучшими практиками, и она оказалась хорошей, эта наша практика", — подытожил он.
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Экономика , Сергей Брилев , Владимир Путин
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