Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.41
$
75.36
89.06
89.28
Прогноз
07.09 – 14.09
$
73.20
87.00
Индексы и котировки Brent
42.35
–0.09 Золото
1934.03
–0.06 РТС
1223.21
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.09
1.1839
+0.0041
21.08
1.1797
01.09
24.08
10.08

Богатейшая страна мира оказалась на грани банкротства 

Майк Габриелян 38 минут назад
Богатейшая страна мира оказалась на грани банкротства
Фото: depositphotos.com
Одна из богатейших стран Персидского залива — Кувейт — оказалась на грани банкротства. Беды государства, являющегося крупным экспортером нефти, начались после падения мировых цен на сырье, передает РИА Новости.
Саудиты остались ни с чем после ценовой войны с Россией
Казна, 90% которой составляют доходы от углеводородов, истощена. Денег едва хватает на зарплаты госслужащим. Уже через пару месяцев, предупредили в Минфине, Кувейт не сможет выполнять социальные обязательства.
В завершившемся 1 апреля финансовом году бюджетный дефицит подскочил на 68,6% — до 18,44 млрд долларов. По оценкам Нацбанка Кувейта, это почти 10% ВВП.
Кувейтские финансисты настаивают, что власти должны занять на внутреннем и внешних рынках до 65 миллиардов долларов.
Так уже поступила Саудовская Аравия и другие ближневосточные страны, столкнувшиеся с нехваткой средств в бюджете.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эмира Кувейта госпитализировали для проведения обследований.
Видео дня. Сфера торговли и услуг в Москве вышла на докризисный уровень
Комментарии 23
Экономика , Минфин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орешкин рассказал, когда РФ войдет в топ-5 экономик мира
Орешкин рассказал, когда РФ войдет в топ-5 экономик мира
Nord Stream 2 AG обжаловал решение по Газовой директиве
Nord Stream 2 AG обжаловал решение по Газовой директиве
Германия отказывается от «Северного потока-2»
Германия отказывается от «Северного потока-2»
Доллар перестал интересовать инвесторов
Доллар перестал интересовать инвесторов
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение