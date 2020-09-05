Оплата картой: названы регионы-аутсайдеры

В России все еще остаются регионы, где непросто расплатиться банковской картой в магазине. К такому выводу пришли эксперты Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД), передает РИА Новости.

По словам главы АЭД Виктора Достова, в среднем на одну российскую торговую точку приходится три терминала. Но в регионах ситуация различается.

Так, в Москве — в среднем зафиксировано 11 терминалов на магазин. Хуже всего оснащены терминалами торговые точки на Северном Кавказе. В Кабардино-Балкарии (0,92), Ингушетии (0,36), Дагестане (0,26), Чечне (0,23). В остальных регионах эта цифра выше единицы.

При этом статистика сильно зависит от структуры розничного сектора. Где больше супермаркетов и гипермаркетов, всегда больше терминалов. Кроме того, для безналичных покупок необходим стабильный интернет. Также играет роль нежелание покупателей «светить» свои доходы, и стремление некоторых продавцов работать в серой зоне, уклоняясь от налогов.

Наз Эксперты отмечают, что в России в последние годы стремительно растут безналичные платежи. По прогнозу ЦБ , к концу 2020 года доля безнала в рознице составит 70%.