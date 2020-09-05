Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.41
$
75.36
89.01
89.28
Прогноз
07.09 – 14.09
$
73.20
87.00
Индексы и котировки Brent
42.35
–0.09 Золото
1934.03
–0.06 РТС
1223.21
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.09
1.1839
+0.0041
21.08
1.1797
01.09
24.08
10.08

Bloomberg: у Кувейта заканчиваются деньги из-за дешёвой нефти 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Нефть довела до банкротства страну в Азии
Фото: Reuters
Кувейт находится на грани банкротства. Причиной этого стало падение цен на нефть. 90% казны богатейшего государства Персидского залива составляют доходы от продажи углеводородов.
В стране могут возникнуть проблемы с выплатами госслужащим уже в ноябре. Резервный фонд заполнен на $6,54 млрд, текущие расходы требуют $5,56 млрд В Минфине страны напомнили, что в государственном секторе заняты 80% работников.
Дефицит бюджета по данным на 1 апреля, когда закончился финансовый год, составил 69% — $18,44 млрд Национальный банк заявил, что этот показатель составляет почти 10% ВВП. До этого профицит бюджета был на уровне 4,8%.
Как сообщает Bloomberg, согласно прогнозам Национального банка дефицит бюджета может составить 40% ВВП — $46 млрд
Журналисты отмечают, что правительство и парламент страны по-разному видят выход из сложившейся ситуации. Минфин считает, что использовать резервный Фонд будущих поколений, в котором находится $550 млрд, не следует. Он представляет собой подушку безопасности, обеспечивающую доходность инвестиций при низких процентных ставках. Ведомство выступает за принятие закона, позволяющего размещать еврооблигации, а также занимать на внешнем и внутреннем рынках до $65 млрд Парламент отклонил подобное предложение.
Это позор, что располагая четвёртым по объёму Фондом национального благосостояния в мире, правительство стремится в долговую яму. Это свидетельство неудач кабмина, — заявили представители парламента.
В Нацбанке отмечают необходимость принятия закона, поскольку резервы страны стремительно тают, а дефицит увеличивается.
Видео дня. Сфера торговли и услуг в Москве вышла на докризисный уровень
News.ru: последние новости
Немецкий бизнес оценил последствия заморозки «Северного потока — 2» Немецкий бизнес оценил последствия заморозки «Северного потока — 2» В Германии пояснили, что позволило России стать неуязвимой перед санкциями В Германии пояснили, что позволило России стать неуязвимой перед санкциями Поможет ли вмешательство Германии ускорить достройку «Северного потока — 2» Поможет ли вмешательство Германии ускорить достройку «Северного потока — 2»
Комментарии 2
Экономика , Компании , Рынки , Минфин , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа редкая монета СССР стоимостью в полмиллиона
Названа редкая монета СССР стоимостью в полмиллиона
Австрия сделала заявление по «Северному потоку-2»
Австрия сделала заявление по «Северному потоку-2»
Россиян предупредили о проблемах с пенсионным стажем
Россиян предупредили о проблемах с пенсионным стажем
Германия сделала срочное заявление по «Северному потоку — 2»
Германия сделала срочное заявление по «Северному потоку — 2»
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение