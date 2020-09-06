Стало известно о плане восстановления экономики России

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, план уже закончен, вносятся последние «штрихи».

Работа над планом восстановления экономики России завершена. Он будет принял вместе с прогнозом социально-экономического развития в сентябре, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов

«Его надо синхронизировать с прогнозом, поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, вносятся последние штрихи. Он будет идти параллельно с прогнозом», — передает его слова ТАСС.

Первоначальный проект национального плана восстановления экономики был представлен президенту в начале июня. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, принимаемые меры должны будут вернуть российскую экономику на траекторию устойчивого роста ВВП и повышения реальных доходов граждан. Сообщалось, что на реализацию плана уйдет около пяти триллионов рублей. Его реализация обойдется в пять триллионов рублей.

Так, на первом этапе в июне-сентябре 2020 года планируется стабилизировать ситуацию и не допускать падения доходов людей. С октября 2020 года по июнь 2021 года — правительство планирует обеспечить рост доходов граждан, сопоставимый с уровнем прошлого года. К концу 2021 года экономика России должна выйти на траекторию роста.