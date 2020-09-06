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План восстановления экономики России утвердят в сентябре 

ТК «Звезда» и ещё 16 1 час назад
Стало известно о плане восстановления экономики России
Фото: РИА Новости
По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, план уже закончен, вносятся последние «штрихи».
Работа над планом восстановления экономики России завершена. Он будет принял вместе с прогнозом социально-экономического развития в сентябре, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Его надо синхронизировать с прогнозом, поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, вносятся последние штрихи. Он будет идти параллельно с прогнозом», — передает его слова ТАСС.

Первоначальный проект национального плана восстановления экономики был представлен президенту в начале июня. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, принимаемые меры должны будут вернуть российскую экономику на траекторию устойчивого роста ВВП и повышения реальных доходов граждан. Сообщалось, что на реализацию плана уйдет около пяти триллионов рублей. Его реализация обойдется в пять триллионов рублей.
Так, на первом этапе в июне-сентябре 2020 года планируется стабилизировать ситуацию и не допускать падения доходов людей. С октября 2020 года по июнь 2021 года — правительство планирует обеспечить рост доходов граждан, сопоставимый с уровнем прошлого года. К концу 2021 года экономика России должна выйти на траекторию роста.
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Комментарии 4
Экономика , Рынки , Андрей Белоусов , ИТАР-ТАСС
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