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Впереди — «черный день»: россиян призвали готовиться к худшему 

Майк Габриелян 18 минут назад
«Черный день»: россиян призвали готовиться к худшему
Фото: РИА Новости
Экономист Михаил Делягин заявил, что над Россией вновь собрались враждебные вихри и глобальные тёмные кланы собираются устроить развал СССР-2.
По мнению Делягина, жизнь в стране становится непредсказуемой, и гражданам следует постоянно готовиться к «чёрному дню». Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на информационное агентство «Аврора».
Согласно мрачному прогнозу экономиста, россиянам стоит рассчитывать только на себя.
Признаков, говорящих, что удастся предотвратить «чёрный день», нет. Согласно Делягину, всё указывает на то, что глобальные кланы собираются устроить ещё одну «мировую жатву». Она будет такого же масштаба, как развал СССР.
При этом эксперт считает, что битва за ресурсы будет намного ожесточеннее. Войны будут вести новые собственники, многие из которых добыли активы криминальным путём.
Прогноз для России продолжает оставаться удручающим, считает экономист. По его мнению, власти не сделали выводов из обрушения цен на нефть и пандемии.
Без смены экономической модели будущее России действительно превращается не в «чёрный день», а чёрную бездну, из которой уже не будет выхода, подытожил Делягин.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как Делягин попытался выжить на прожиточный минимум.
Видео дня. Сфера торговли и услуг в Москве вышла на докризисный уровень
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Экономика , Михаил Делягин
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