В Германии переложили судьбу «Севпотока-2» на Россию

"Что сейчас произойдет [с "Северным потоком — 2"], зависит от поведения российской стороны", — подчеркнула лидер ХДС. "Я всегда говорила, что для меня "Северный поток — 2" не является желанным проектом, — сказала Крамп-Карренбауэр. — Мне при этом всегда было ясно, что следует учитывать справедливые интересы в области безопасности восточноевропейских государств и Украины".