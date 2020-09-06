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Эксперты предсказали новый экономический кризис до конца этого года 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Миру предрекли новые серьезные потрясения
Фото: ТАСС
Мировую экономику, не успевшую оправится от кризиса, который был вызван пандемией коронавируса, опять ждут серьёзные потрясения. Такой прогноз сделали ведущие экономисты.
Советник по глобальной экономике Pacific Investment Management Иоахим Фелс заявил, что сейчас страны проходят пик подъёма экономики, но скоро начнётся спад. Другие специалисты также подтвердили, что сейчас идёт восстановительный период, однако у них есть множество опасений на этот счёт, сообщает Bloomberg.
Власти разных стран уже вложили триллионы долларов в восстановление национальных экономик. Эта мера принесла свои плоды. Например, в США благодаря этому упала безработица. Сотрудник Moody's Райан Свит напомнил, что для этого Белый дом в августе создал 1,4 млн рабочих мест. Однако этот успех и другие положительные тенденции могут быть утеряны, если мировые правительства свернут меры поддержки.
Есть и другие негативные моменты. Некоторые крупные бренды заявили о сокращении рабочих мест. Среди них есть компании, работающие в автомобильной отрасли. Кроме того, фабрики, работающие на территории ЕС, пытаются урезать расходы, так как слабый спрос ударил по прибыли.
На глобальную экономику также влияет напряжение в отношениях между США и КНР. Эксперты считают, что оно может усилиться перед американскими президентскими выборами, которые пройду в ноябре.
В свою очередь Уоррик Маккиббин из Института Брукинга напомнил о риске второй волны COVID-19. По его словам, потребуется немало времени, чтобы развернуть вакцинацию во всём мире.
Ранее палата представителей американского конгресса одобрила выделение $3 трлн для помощи экономике во время пандемии. Законопроект должен поступить в сенат на рассмотрение после одобрения палатой представителей.
NEWS.ru писал, что больше половины американцев обеспокоены действиями правительства по предотвращению второй волны коронавируса, 58% респондентов считают, что действия властей недостаточны.
Всего в мире коронавирусом заразились более 27 млн человек, при этом больше всего случаев заражения приходится на США. За ними идут Бразилия и Индия. Россия находится на четвёртом месте по заболеваемости.
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Комментарии 3
Экономика , Иоахим Фелс , ЕС , Bloomberg
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