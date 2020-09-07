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Собянин объяснил регионам, почему деньги достаются Москве 

Ura.Ru 2 часа назад
«Забрали у нас деньги»: Москва ответила регионам
Фото: © URA.RU
Москва является регионом-донором, которая обеспечивает бюджет для дотационных регионов. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в интервью программе «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» на НТВ.
Мэр столицы убежден, что за счет своего потенциала Москва дает возможность развиваться другим регионам.

«Они спокойно мне говорят: «Вот вы забрали у нас деньги». Я говорю: «Слушайте, у кого кто забрал. У вас дотационный регион. Москва — донор, она отдает в федеральный бюджет столько денег, сколько вам дают дотаций»», — отмечает Сергей Собянин.

Глава Москвы подчеркнул, что и производительность труда в городе в два раза выше, чем в среднем по стране, так как здесь аккумулируются огромные ресурсы, которые способны выдавать высокую прибыль. Кроме того градоначальник отметил, что каждый 10-й пенсионер получает пенсию за счет отчислений, которые сделаны в Москве от заработной платы пенсионеров.

«То есть мы доноры во всем — и в страховых взносах, и в отчислении в бюджет, — подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин пообещал москвичам провести все социальные выплаты, пишет «Национальная служба новостей». Он отметил, что если денег не хватит, то при необходимости столица сможет занять деньги на рынке.
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Комментарии 73
Экономика , Маленькая пенсия , Сергей Собянин , НТВ
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