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ФНБ вырос до 7,77 трлн рублей за 2019 год 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
ФНБ вырос до 7,77 трлн рублей за 2019 год
Фото: ach.gov.ru
За 2019 год Фонд национального благосостояния превысил 7,77 трлн рублей, сообщила Счетная палата России.
Объем ФНБ вырос на 737 млрд рублей (1,9%), он составляет 7,1% ВВП. Более 6 трлн рублей размещено на счетах Банка России, свыше 1,6 трлн — в иных финансовых активах, передает ТАСС.
Совокупный доход от управления средствами ФНБ составил 95,2 млрд рублей, что в 1,6 раза больше оценки на 2019 год. При этом доходы на формирование самого ФНБ не направлялись, а использовались на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета.
Счетная палата также сообщила, что в ходе проверки исполнения бюджета Казначейством в 2019 году выявила финансовые нарушения на общую сумму 1,2 млрд рублей. Часть нарушений допущена при осуществлении госзакупок.
Доходы Казначейства за год в 273,2 млрд рублей превысили прогноз на 5,8%. Основным источником поступлений стали доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств ФНБ. Объем невыполненных расходов — 1,9 млрд рублей.
Нарушения выявлены и при госзакупках Минэкономразвития. МЭР перевыполнило план по доходам на 23,6%, исполнив доходы в сумме 2,4 млрд рублей. Почти весь объем указанных средств поступил в связи с возвратом остатков субсидий юрлиц и межбюджетных трансфертов. Расходы исполнены не в полном объеме. Дебиторская задолженность ведомства за год — 11,6 млрд рублей (в 2018 году задолженность была ниже на 33,9%).
После проверки реализации министерством госпрограмм было выявлено, что МЭР несвоевременно утвердило детальные планы-графики реализации трех госпрограмм. Также указывается, что МЭР как госзаказчик не обеспечило «ввод в эксплуатацию в 2019 году десяти объектов». Кроме того, были допущены иные нарушения.
Счетная палата предложила направить представление министру экономического развития, а также информационное письмо в Федеральную антимонопольную службу.
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Экономика , Счетная палата , ФАС , Минэкономразвития , Центральный банк России , Фонд национального благосостояния , ИТАР-ТАСС
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