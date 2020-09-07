ФНБ вырос до 7,77 трлн рублей за 2019 год 

Объем ФНБ вырос на 737 млрд рублей (1,9%), он составляет 7,1% ВВП. Более 6 трлн рублей размещено на счетах Банка России , свыше 1,6 трлн — в иных финансовых активах, передает ТАСС.

Совокупный доход от управления средствами ФНБ составил 95,2 млрд рублей, что в 1,6 раза больше оценки на 2019 год. При этом доходы на формирование самого ФНБ не направлялись, а использовались на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета.

Счетная палата также сообщила, что в ходе проверки исполнения бюджета Казначейством в 2019 году выявила финансовые нарушения на общую сумму 1,2 млрд рублей. Часть нарушений допущена при осуществлении госзакупок.

Доходы Казначейства за год в 273,2 млрд рублей превысили прогноз на 5,8%. Основным источником поступлений стали доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств ФНБ. Объем невыполненных расходов — 1,9 млрд рублей.

Нарушения выявлены и при госзакупках Минэкономразвития . МЭР перевыполнило план по доходам на 23,6%, исполнив доходы в сумме 2,4 млрд рублей. Почти весь объем указанных средств поступил в связи с возвратом остатков субсидий юрлиц и межбюджетных трансфертов. Расходы исполнены не в полном объеме. Дебиторская задолженность ведомства за год — 11,6 млрд рублей (в 2018 году задолженность была ниже на 33,9%).

После проверки реализации министерством госпрограмм было выявлено, что МЭР несвоевременно утвердило детальные планы-графики реализации трех госпрограмм. Также указывается, что МЭР как госзаказчик не обеспечило «ввод в эксплуатацию в 2019 году десяти объектов». Кроме того, были допущены иные нарушения.