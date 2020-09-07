Счетная палата нашла нарушения у Казначейства

"При проверке Казначейства Счетная палата также выявила финансовые нарушения на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. Ряд нарушений допущен при осуществлении государственных (муниципальных) закупок. Так, подконтрольное Казначейству ФКУ "ЦОКР" и его межрегиональные филиалы несвоевременно размещали в ЕИС протоколы подведения итогов электронного аукциона и извещения о проведении таких торгов", — указывается в сообщении.
"Например, оно с опозданием от 16 до 178 рабочих дней размещало данные о своих закупках в ЕИС. Кроме того, ведомство недостаточно контролировало подведомственное ФКУ "Центр поддержки". В результате учреждение заключило пять госконтрактов в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств, что является нарушением Бюджетного кодекса", — отметила Счетная палата.