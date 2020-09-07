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Счетная палата выявила финансовые нарушения у Казначейства 

РИА Новости и ещё 9 42 минуты назад
Счетная палата нашла нарушения у Казначейства
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Счетная палата по итогам проверки исполнения бюджета в 2019 году выявила финансовые нарушения у Федерального казначейства на 1,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении контрольного ведомства.

"При проверке Казначейства Счетная палата также выявила финансовые нарушения на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. Ряд нарушений допущен при осуществлении государственных (муниципальных) закупок. Так, подконтрольное Казначейству ФКУ "ЦОКР" и его межрегиональные филиалы несвоевременно размещали в ЕИС протоколы подведения итогов электронного аукциона и извещения о проведении таких торгов", — указывается в сообщении.

Помимо этого, учреждение не потребовало с исполнителя госзадания неустойку за просрочку и ненадлежащее выполнение контракта, добавляет Счетная палата.
Контрольное ведомство по итогам проверки исполнения бюджета в 2019 году также нашло нарушения у Минэкономразвития.

"Например, оно с опозданием от 16 до 178 рабочих дней размещало данные о своих закупках в ЕИС. Кроме того, ведомство недостаточно контролировало подведомственное ФКУ "Центр поддержки". В результате учреждение заключило пять госконтрактов в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств, что является нарушением Бюджетного кодекса", — отметила Счетная палата.

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Комментарии
Экономика , Компании , Счетная палата , Федеральное казначейство , Минэкономразвития
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