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Россия и Кипр во время визита Лаврова подпишут новое налоговое соглашение 

Прайм и ещё 5 45 минут назад
Кипр сделал заявление по налоговому соглашению с РФ
Фото: Reuters
Россия и Кипр подпишут протокол об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения (СоИДН) во время визита главы российского МИД Сергея Лаврова в страну 8 сентября, заявил в интервью РИА Новости глава кипрского внешнеполитического ведомства Никос Христодулидис.

"Также важно подписание протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Кипра и правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения", — сказал министр, отвечая на вопрос о планах по подписанию документов во время визита Лаврова на Кипр.

По словам главы МИД Кипра, также стороны обсудят развитие двусторонних отношений, кипрское урегулирование.
Ранее чиновник кипрского минфина сообщила РИА Новости, что новое налоговое соглашение между РФ и Кипром будет подписано в сентябре. Она также отметила, что изменения в СоИДН предусматривают, что повышение до 15% налога на дивиденды и проценты не коснется ряда организаций и компаний, некоторые будут платить налог в 5%, но назвать объем попадающих под льготное налогообложение средств пока невозможно.
Президент РФ Владимир Путин в марте предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшорные юрисдикции, до 15%, что требовало корректировки СоИДН с некоторыми странами. Россия и Кипр 10 августа договорились внести изменения в соглашение, минфин Кипра сообщил, что по итогам переговоров сделан ряд значимых исключений из-под повышения налога на дивиденды и проценты. По сообщению минфина Кипра, сделано исключение для ряда регулируемых организаций, таких как пенсионные фонды и страховые компании, а также для публичных компаний, также исключаются из удерживаемого налога процентные платежи по корпоративным и государственным облигациям, по еврооблигациям.
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Комментарии
Экономика , Никос Христодулидис , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Правительство РФ , Минфин , РИА Новости
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