Россиян предупредили о росте цен на два продукта

В России могут вырасти цены на подсолнечное масло и семечки из-за неурожая подсолнечника. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет «СовЭкон».

Подсчитано, что в 2020 году будет собрано 11,8 миллиона тонн маслосемян, что ниже прошлогоднего показателя на 23 процента. Более того, указывают аналитики, урожай подсолнечника может в результате оказаться самым низким с 2017 года, когда было собрано 10,5 миллиона тонн.

7 сентября Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод предупредил, что стоимость минералки и другой воды в стеклянной таре может подорожать на треть, если правительство перенесет ответственность за утилизацию упаковки с производителей товара на изготовителей тары.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова предупредила, что в случае второй волны коронавируса цены на продукты в России могут вырасти на треть. Так, например, цены на овсянку в стране уже достигли рекорда (26,8 тысячи рублей за тонну).