Курс доллара: рублю вынесли приговор 

Специалист Академии управления финансами Илья Запорожский заявил, что в ближайшее время курс доллара может превысить отметку в 80 рублей из-за ухудшения геополитической ситуации.

Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи в пятницу, 4 сентября, курс доллара рос на 7,75 копейки, до 75,36 рубля. Евро потерял 10,75 копейки и подешевел до 89,11 рубля.

Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» объяснили , что российская валюта подешевела к доллару из-за позитивной динамики «американца» к большинству валют. Однако падение не было столь серьезным из-за отсутствия новых негативных новостей о ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального

Издание «Эксперт» в свою очередь отмечает, что за неделю российская валюта потеряла больше двух рублей к доллару и почти 1,5 — к евро.

Запорожский обратил внимание, что в пятницу стоимость нефти Brent рухнула на 2,7 процента, до 42,88 доллара за бочку. Он считает, что из-за санкционных угроз и дешевой нефти доллар будет стоить 73,5-77,5 рубля (но может подскочить и до 80), а евро будет находиться в границах 87-90 за евро.

Опрошенные «Экспертом» аналитики отметили, что на выходных ситуацию с Навальным прокомментировал президент США Дональд Трамп . Он заверил, что доверяет выводам немецких врачей об отравлении. На заявления Трампа рубль может отреагировать 7 сентября.

Эксперт по валютам развивающихся стран Rabobank Петр Матис предупредил, что доллар может превысить 77 рублей, а евро — 93 рубля, если из-за Навального против России введут жесткие санкции.