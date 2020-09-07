Граждане России забирают свои деньги со вкладов в банках, потому что держать их там перестало быть выгодно. Об этом, как сообщают «Известия», заявила председательница Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина.

В июле, как сообщал «Рамблер», Центробанк снизил ключевую ставку до нового исторического минимума в 4,25% годовых. С тех пор средняя максимальная ставка по депозитам в 10 крупнейших российских банках опустилась до 4,45% годовых. Во многих кредитных организация ставки опустились ниже уровня инфляции. Согласно подсчетам Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в марте-апреле россияне забрали со вкладов триллион рублей.

«По словам Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты оказался рекордным. Дело не в надежности банков, а в том, что работать с ними физическим лицам теперь невыгодно», — сообщили сегодня «Известия».

По словам Антона Табаха из рейтингового агентства «Эксперт РА», частично граждане проедают вклады, частично вкладывают в покупку акций и облигаций на фондовом рынке. Он добавил, что отток депозитов не грозит серьезными последствиями финансовому положению банков, потому что они раздают кредиты не на деньги с депозитов, на самом деле все сложнее.