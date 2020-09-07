Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.60
$
75.60
89.40
89.30
Прогноз
14.09 – 21.09
$
73.90
87.57
Индексы и котировки Brent
42.08
–0.07 Золото
1931.19
+0.03 РТС
1223.21
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.09
1.1826
+0.0038
24.08
1.1788
03.09
26.08
12.08

Бегство вкладчиков: ЦБ сделал заявление 

Артём Кульша 1 час назад
Граждане России забирают свои деньги со вкладов в банках, потому что держать их там перестало быть выгодно. Об этом, как сообщают «Известия», заявила председательница Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина.
Россияне бросились забирать вклады из банков
В июле, как сообщал «Рамблер», Центробанк снизил ключевую ставку до нового исторического минимума в 4,25% годовых. С тех пор средняя максимальная ставка по депозитам в 10 крупнейших российских банках опустилась до 4,45% годовых. Во многих кредитных организация ставки опустились ниже уровня инфляции. Согласно подсчетам Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в марте-апреле россияне забрали со вкладов триллион рублей.

«По словам Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты оказался рекордным. Дело не в надежности банков, а в том, что работать с ними физическим лицам теперь невыгодно», — сообщили сегодня «Известия».

По словам Антона Табаха из рейтингового агентства «Эксперт РА», частично граждане проедают вклады, частично вкладывают в покупку акций и облигаций на фондовом рынке. Он добавил, что отток депозитов не грозит серьезными последствиями финансовому положению банков, потому что они раздают кредиты не на деньги с депозитов, на самом деле все сложнее.
Комментарии 58
Экономика , Видео , Личный счет , Агентство по страхованию вкладов , Центральный банк России , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Между Россией и Казахстаном назревает скандал
Между Россией и Казахстаном назревает скандал
Германия сделала срочное заявление по «Северному потоку — 2»
Германия сделала срочное заявление по «Северному потоку — 2»
Россиян предупредили о проблемах с пенсионным стажем
Россиян предупредили о проблемах с пенсионным стажем
Россия и Белоруссия приготовились к единой валюте
Россия и Белоруссия приготовились к единой валюте
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение