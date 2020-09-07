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У Белоруссии стали заканчиваться деньги 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
У Белоруссии заканчиваются деньги
Фото: РИА Новости
Власти Белоруссии за месяц потратили 15 процентов золотовалютных резервов, опустившихся до 7,4578 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении Нацбанка республики.
Деньги стали заканчиваться на фоне продолжающихся почти месяц акций протеста против действующего президента страны Александра Лукашенко. В связи нестабильной ситуацией в республике курс национальной валюты начал резко падать. С 1 августа по 1 сентября доллар вырос на 8,9 процента, а евро — на 8,99 процента.
Как объяснили в регуляторе, главная причина падения запасов — в продаже валюты на белорусской фондовой бирже. Таким образом Нацбанк пытается удержать курс белорусского рубля от дальнейшего обрушения.
В 2020 году Белоруссия должна выплатить государственный долг на 3,6 миллиарда долларов. При этом подавляющая часть платежей приходится на валюту, поскольку занимать Минск предпочитает в долларах — на российский рубль приходится не более 5 процентов от общей суммы долга.
В конце августа Лукашенко заявил, что власти смогут удержать курс рубля в приемлемых рамках, и средств на это достаточно. При этом он анонсировал договоренность с Россией на реструктуризацию долга в размере миллиарда долларов. В России подтвердили, что такая возможность обсуждается.
Для Белоруссии девальвация национальной валюты является болезненной темой. Из-за рекордных темпов инфляции правительству Лукашенко пришлось в 2016 году провести деноминацию по курсу 1 к 10 тысячам.
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Экономика , Александр Лукашенко
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