У Белоруссии заканчиваются деньги

Власти Белоруссии за месяц потратили 15 процентов золотовалютных резервов, опустившихся до 7,4578 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении Нацбанка республики.

Деньги стали заканчиваться на фоне продолжающихся почти месяц акций протеста против действующего президента страны Александра Лукашенко . В связи нестабильной ситуацией в республике курс национальной валюты начал резко падать. С 1 августа по 1 сентября доллар вырос на 8,9 процента, а евро — на 8,99 процента.

Как объяснили в регуляторе, главная причина падения запасов — в продаже валюты на белорусской фондовой бирже. Таким образом Нацбанк пытается удержать курс белорусского рубля от дальнейшего обрушения.

В 2020 году Белоруссия должна выплатить государственный долг на 3,6 миллиарда долларов. При этом подавляющая часть платежей приходится на валюту, поскольку занимать Минск предпочитает в долларах — на российский рубль приходится не более 5 процентов от общей суммы долга.

В конце августа Лукашенко заявил, что власти смогут удержать курс рубля в приемлемых рамках, и средств на это достаточно. При этом он анонсировал договоренность с Россией на реструктуризацию долга в размере миллиарда долларов. В России подтвердили, что такая возможность обсуждается.

Для Белоруссии девальвация национальной валюты является болезненной темой. Из-за рекордных темпов инфляции правительству Лукашенко пришлось в 2016 году провести деноминацию по курсу 1 к 10 тысячам.