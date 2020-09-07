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Оценены мировые траты на спасение экономики 

Lenta.ru 2 часа назад
Оценены мировые траты на спасение экономики
Фото: Reuters
Эксперты оценили мировые траты на спасение экономики от последствий кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина, восстановление может обойтись миру в 35 триллионов долларов до 2025 года.
При этом, указывает агентство, сейчас мировая экономика вышла на пик восстановления после эпидемии, однако в скором будущем ее могут ждать новые проблемы. В частности, начнет иссякать финансовая поддержка, а рост занятости рискует потерять скорость.
Также специалисты не исключают второй волны пандемии с приходом холодов. Чтобы обстановка стабилизировалась нужно привить большую часть населения планеты, а сейчас такой возможности пока нет.
Правительства ведущих экономик мира уже вложили десятки триллионов долларов в меры поддержки. Именно поэтому идет восстановления экономики Китая, растет производство в Германии, а в США снижается безработица. Усилия по поддержке экономик нужно поддерживать и в будущем, но уже сейчас некоторые страны раздумывают о приостановке таких программ.
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