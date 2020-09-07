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Цифровая валюта оказалась под запретом 

Аргументы Недели 1 час назад
Цифровая валюта в России оказалась под запретом
Фото: РИА Новости
Российское правительство ввело запрет на использование цифровой валюты в качестве платёжного инструмента в информационном секторе. Чиновники намерены ужесточить законодательство относительно сделок с участием криптовалюты.
В Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна предупредили, что такие ограничения не позволят отечественной экономике занять лидирующие позиции в сфере информационных технологий.
Министерство финансов России уведомило ИТ-отрасль об административной и уголовной ответственности за нарушение правил сделок с криптовалютой. Ряд положений нового закона можно назвать абсурдными. К примеру, цифровая валюта может достаться по наследству, но её нельзя будет продать. Вводимые ограничения могут отгородить Россию от множества международных проектов и поставить на один уровень с такими странами как Бангладеш, Афганистан.
Аналогичная ситуация происходит в Англии, где руководство государственного банка не считает криптовалюту деньгами. Чиновники признают только ту криптовалюту, которая привязана к нефти, золоту и другим государственным активам.
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Комментарии
Экономика , Личный счет , Правительство РФ , Минфин
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