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Популярный товар у россиян может подорожать на треть 

Артём Кульша 23 минуты назад
Популярный товар у россиян может подорожать на треть
Фото: РИА Новости
Стоимость воды в стеклянной таре может вырасти на треть. Об этом сообщают «Известия».
До конца 2020 года, как сообщал «Рамблер», правительство России планирует создать концепцию расширенной ответственности производителей. Ее основная цель — сокращение количества поступающего на полигоны мусора. С этой целью кабинет министров намерен довести максимальный норматив утилизации производителями товаров тары для своей продукции до 100% с нынешних 30%.
В настоящее время обсуждается, кто будет заниматься утилизацией бутылок. Некоторое время назад Лига переработчиков макулатуры (ЛПМ) предложила возложить ответственность за это на производителей тары.
В Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) считают, что это приведет к росту себестоимости упаковки на треть в результате роста фискальной нагрузки на производителей — им будет сложно собрать тару у партнеров и отправить ее на переработку, поэтому они предпочтут заплатить экологический сбор. 17 августа СПБН уведомил правительство об этом в письме.
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Комментарии 1
Экономика , Компании , Личный счет , Правительство РФ
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