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Кремль не увидел рисков блокировки Германией проекта «Северный поток — 2» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 16 1 час назад
Кремль оценил риски блокировки «Северного потока-2»
Фото: РИА Новости
Кремль в настоящее время не видит рисков блокировки Германией строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет», — передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, видят ли в Кремле риски блокировки этого проекта.
На просьбу прокомментировать выступления ряда немецких политиков с призывами приостановить реализацию проекта Песков отметил, что в Кремле наблюдают за этими заявлениями.

«Пока мы фиксируем, что на каждое такое новое заявление появляются два заявления, говорящие об абсурдности таких предложений», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, ранее правительство Германии проигнорировало вопрос о том, сохраняется ли позиция официального Берлина по «Северному потоку — 2» после ситуации с блогером Алексеем Навальным.
Между тем один из кандидатов на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) Германии и возможный преемник канцлера Ангелы Меркель Фридрих Мерц потребовал ввести мораторий на строительство «Северного потока — 2».
Ранее представители немецкого бизнеса заявляли, что приостановка строительства газопровода «Северный поток — 2» может стоить отдельным европейским компаниям миллиардов евро.
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Комментарии 1
Экономика , Другое , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , ИТАР-ТАСС
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