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Кремль отреагировал на раскрытие имен владельцев «золотых паспортов» на Кипре 

Lenta.ru 1 час назад
Кремль высказался о россиянах с «золотыми паспортами»
Фото: РИА Новости
В Кремле отреагировали на публикацию списка россиян, которые получили на Кипре так называемые золотые паспорта. Как указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эта информация требует подтверждения, а до этого пока остается только публикацией в прессе. Его слова приводит РИА Новости.

«Это газетная публикация, мы не можем ее рассматривать как факт», — подчеркнул Песков.

Также он обратил внимание, что не все госкорпорации попадают под ограничения, предусмотренные законом о госслужбе.
Ранее местная газета Politis опубликовала список из 34 человек, в котором есть известные россияне и украинцы, получившие «золотые паспорта» Кипра благодаря инвестициям. В список попали бывший член правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, крупнейший акционер банка «Уралсиб» Владимир Коган, умерший в прошлом году, и его вдова Людмила, также там значится российский предприниматель Григорий Березкин и его жена Елена.
Программы по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции существуют в нескольких офшорных юрисдикциях, а также в трех государствах Евросоюза: на Кипре, Мальте и в Болгарии. Чтобы их получить, соискатель должен вложиться в местную экономику, сумма составляет как минимум 2 миллиона долларов.
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Комментарии
Экономика , Григорий Березкин , Дмитрий Песков , Владимир Столяренко , Владимир Коган , ЕС , Уралсиб , Еврофинанс Моснарбанк , РИА Новости
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