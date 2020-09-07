Кремль высказался о россиянах с «золотыми паспортами»

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В Кремле отреагировали на публикацию списка россиян, которые получили на Кипре так называемые золотые паспорта. Как указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , эта информация требует подтверждения, а до этого пока остается только публикацией в прессе. Его слова приводит РИА Новости.

«Это газетная публикация, мы не можем ее рассматривать как факт», — подчеркнул Песков.

Также он обратил внимание, что не все госкорпорации попадают под ограничения, предусмотренные законом о госслужбе.