Укрепление евро оказалось выгодно России

Евросоюзу не выгоден сильный евро. Такого мнения придерживаются эксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Данный тезис легко объясняется тем, что слишком сильный курс валюты будет мешать развивать экспертный потенциал еврозоны, что является одним из приоритетов экономической политики Старого света в условиях снятия ограничений.

В частности, больше всего от сильного евро может пострадать Германия. Этот же фактор может слишком сильно замедлить рост инфляции, что приведёт к ухудшению состояния экономики.

Тем временем для России сильный курс евро только на руку. Об этом, в частности, заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган

По его словам, золотовалютный резерв России более чем на 30% состоит из евро. Это значит, что по мере его роста, наша национальная «кубышка» лишь увеличивает свою стоимость.