По пути России: маневр Китая ударит по доллару

Вывод китайских вложений из "триллионного" портфеля гособлигаций США запустит процесс обесценивания доллара как мировой валюты. Такое мнение ФБА "Экономика сегодня" озвучил заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников.

Намеки китайского политического руководства о возможном выводе 20% вложений КНР из американских гособлигаций всколыхнули мировой финансовый рынок. Пекин допустил такой сценарий в ответ на заявления в Вашингтоне о необходимости заморозки китайских активов и введения новых торговых санкций. Сейчас Китай является самым крупным иностранным держателем облигаций американского госдолга на сумму $1,1 трлн. На втором месте со сравнимой суммой числится Япония.

Примечательно, что Китай сегодня оказался в положении России 2014 года, когда в Штатах заявили о необходимости заморозить активы страны, в том числе вложения в облигации. В ответ РФ в течение нескольких лет планомерно выводила свои деньги из американских ценных бумаг. В итоге вложения России в казначейские облигации снизились со $175 млрд практически до нуля, и угроза заморозки средств потеряла смысл. Шансы на повторение Китаем этого маневра оцениваются как высокие.

"Опасность для американской экономики даже не в самом факте вывода китайских $200 млрд из облигаций, — отмечает Масленников. — В этом случае Федрезерв США просто напечатает дополнительные сотни миллиардов долларов и выкупит облигации у Китая. Однако такой ход Пекина произведет куда более мощный эффект, спровоцировав панику у владельцев облигаций казначейства США по всему миру. По сути, это станет для всех сигналом по ослаблению позиций американской валюты. Мы помним, как 14 мая президент Дональд Трамп заявил, что запускает процесс перевода доллара из мировой резервной валюты. Это заявление никем не было воспринято всерьез. Но если Китай запустит процесс вывода своих капиталов из американского госдолга, мировые рынки увидят в этом сигнал: доллар активно уступает позиции другим инвестиционным инструментам. Начавшаяся паника станет серьезной проблемой для американской экономики — облигации захотят сбросить многие страны".

Облигации США для мира стали кабалой

Американские гособлигации разных видов считаются самыми надежными ценными бумагами в мире, потому вложения в этот актив стали традицией многих государств. С другой стороны, эти бумаги размещаются под минимальные проценты, обеспечивающие неудовлетворительную доходность. Но политика Вашингтона уже много лет направлена на целенаправленное уничтожение любых политиков и целых стран, которые пытаются идти по пути дедолларизации своих внешнеторговых связей.

То есть торговля в долларах и покупка облигаций госдолга США многим государствам просто навязана как гарантия финансовой и военной безопасности. Отказ использовать доллар и субсидировать долг США приведет как минимум к санкциям, максимум — "цветным революциям" под контролем американского Госдепа. В итоге десятки стран финансируют американские долги более полувека, причем не всегда на выгодных для себя условиях. Выбора Вашингтон странам-вассалам не оставляет.

"Трамп понимает, что навсегда удержать доллар доминирующей мировой валютой не удастся, но и форсировать падение его значимости не в интересах американской экономики. Если Китай начнет активно сбрасывать ценные бумаги США, миру станет ясно: процесс ускоряется и грозит непредсказуемыми последствиями. При этом экономический удар по американской экономике будет с отложенным эффектом — желающих купить облигации США явно убавится. И такой сценарий уже видится неизбежным — даже американский президент признал, что снижение роли доллара в мире произойдет. Вопрос теперь в сроках и рисках, которые несут с собой такие реформы. США в рамках торговой войны с Китаем высказывали намерения "обнулить" часть госдолга — это первый сигнал, что позиции доллара будут ослабевать, а евро, юань и рубль укрепят свои позиции", — подчеркивает Масленников.

"Финансовая бойня" неизбежна

Сегодня в США сложилось удивительное политическое единодушие: как Трамп, так и его главный конкурент в предвыборной гонке Джозеф Байден намерены уничтожить Китай, считая его главной экономической угрозой для Штатов. Но КНР сегодня является еще и главным инвестором в американскую экономику, так что все игры Вашингтона заранее оборачиваются плохим для США финалом, который будет подразумевать конец "доллароцентричной" мировой финансовой системы.

Эксперты полагают, что потеря долларом статуса мировой валюты растянется на долгие годы. И здесь нужно признать: много десятилетий Штаты процветали во многом за счет доминирующего статуса своей нацвалюты и привилегий, которые этот статус дает. А для Пекина российский опыт отказа от вложений в американские облигации станет наглядным примером по защите своих активов и интересов. И только нарастит госдолг США, который и без того приближается к $27 млрд