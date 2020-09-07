Власти Германии готовы изменить свою позицию относительно строительства газопровода «Северный поток — 2» после отравления политика Алексея Навального. Об этом сообщает Bloomberg.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок» и они вместе с партнерами по Европейскому союзу (ЕС), Североатлантическому Альянсу (НАТО) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) примут меры в данной связи в зависимости от реакции России.
Сегодня официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель тесно работает с министром иностранных дел страны Хайко Маасом над реакцией на инцидент с Навальным и даже готова изменить свою позицию относительно «Северного потока — 2».
«Канцлер придерживается мнения, что неправильно исключать что-либо с самого начала», — заявил Зайберт.
В конце августа Меркель заявила, что «Северный поток — 2» должен быть завершен, несмотря на инцидент с Навальным. Сегодня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит рисков блокировки Германией строительства трубопровода.