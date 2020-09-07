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«Девальвация продолжится»: эксперт о перспективах рубля 

Мария Иванова 1 час назад
«Девальвация продолжится»: эксперт о перспективах рубля
Фото: РИА Новости
Аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский объяснил обвал рубля попытками Минфина и Центробанка сбалансировать бюджет и заявил, что девальвация продолжится. Об этом сообщает «Свободная пресса».
По мнению Гурковского, из-за падения нефтяных цен у властей остался единственный способ бороться с дефицитом бюджета — контролируемая девальвация. Пока нефть стоит дешево, власти будут сохранять слабый рубль.

«Выкачивать из населения и бизнеса налоги больше, чем они есть сейчас, уже некуда — то есть формально поступления в бюджет ограничены. Значит, механизм ослабления рубля будет применяться и дальше», — заявил эксперт.

Гурковский считает, что в ближайшее время доллар будет оставаться в коридоре 73-75 рублей, евро — 86-89 рублей, но европейская валюта периодически может взлетать выше 90 рублей.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи 7 сентября евро впервые с февраля 2016 года превысил 90 рублей. Это на 80,75 копейки выше, чем на закрытии торгов в прошлую пятницу. Доллар дорожал на 68 копеек, до 76,1125 рубля.
Аналитики объяснили обвал рубля новостями вокруг ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и угрозой введения санкций Западом.
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Комментарии
Экономика , Алексей Навальный , Московская биржа , Минфин , Центральный банк России
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