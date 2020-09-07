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Что подорожает из-за скачка евро 

Павел Тиунов 1 час назад
Что подорожает из-за скачка евро
Фото: РИА Новости
В связи с ростом курса евро рубль подешевел также по отношению к американскому доллару, заявил Ura.ru финансовый аналитик Виталий Калугин. Поэтому, отметил эксперт, ближе к Новому году ожидается подорожание отдельных групп товаров.
7 сентября, как сообщал «Рамблер», на Московской валютной бирже курс евро пересек отметку в 90 рублей. СМИ подчеркнули, что подобный скачок европейской валюты в последний раз фиксировался в феврале 2016 года.
Комментируя сложившуюся ситуацию, Виталий Калугин отметил, что вслед за ростом курса евро свои позиции по отношению к российскому рублю укрепил и американский доллар, что неизменно скажется на ценах в отечественных магазинах. Однако подорожание товаров произойдет не сразу: в среднем через 2-4 месяца, подчеркнул аналитик.

«Должно пройти достаточно большое время. Если что-то подорожает, то ближе к Новому году», — отметил Калугин.

В первую очередь изменится стоимость бытовой техники и автомобилей, добавил он. По словам эксперта, вплоть до наступления 2021 года приобрести вышеуказанные товары можно по старым ценам, поскольку в настоящее время на полках лежат товары, приобретенные предпринимателями «по старому курсу». При этом Калугин добавил, что после новогодних праздников, по его прогнозу, курсы зарубежных валют должны снизиться, поскольку текущее ослабление рубля по большей части — результат новостной повестки.
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