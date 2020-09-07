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Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России 

РИА Новости 2 часа назад
Раскрыты последствия резкого подорожания евро для РФ
Фото: РИА Новости
Экономисты рассказали, какие последствия ждут Россию в связи с увеличением курса евро. Об этом сообщают "Известия".
В понедельник курс евро на Московской бирже впервые с февраля 2016 года превысил 90 рублей. А с начала пандемии единая европейская валюта сначала опустилась до трехлетнего минимума в 1,07 доллара, а теперь достигла отметки 1,2 доллара.
Аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов считает, что подорожание евро негативно скажется на компаниях, закупающих продукцию в Европе и реализующих ее в России.
Евгений Миронюк из "Фридом Финанс", в свою очередь, считает неоднозначной складывающуюся ситуацию. По его мнению, в ней есть положительная сторона — рост потенциальных доходов экспортеров.

"Но в то же время дорогой евро по отношению к рублю снижает покупательную способность российской валюты, что в первую очередь отражается на благосостоянии граждан", — отметил эксперт.

Кроме того, снизится конкурентоспособность импортозависимых секторов экономики, прежде всего производственной сферы. Поэтому, подчеркнул Миронюк, России выгоден стабильный курс евро по отношению к рублю и доллару.
Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган считает, что рост курса евро выгоден для России и в будущем принесет только плюсы.

"С учетом структуры золотовалютных резервов, где доля доллара составляет 24,5%, а на евро приходилось 30,8% и монетарное золото — 19,5%, Россия выиграет попросту от положительной переоценки", — рассказал экономист.

Также от подорожания евро выиграет бюджет, так как в рублевом выражении увеличится объем экспорта и, соответственно, уплаченных пошлин. Это уже произошло летом, подчеркнул эксперт.
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Комментарии
Экономика , Рынки , Михаил Коган , Сергей Дроздов , Московская биржа
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