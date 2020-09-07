Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.75
$
75.98
89.41
89.79
Прогноз
14.09 – 21.09
$
77.00
90.48
Индексы и котировки Brent
42.06
+0.12 Золото
1928.39
–0.13 РТС
1220.01
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.09
1.1817
+0.0029
24.08
1.1788
03.09
26.08
12.08

Предсказан новый экономический кризис 

Вероника Полынина 1 час назад
Предсказан новый экономический кризис
Фото: EPA
Российские экономические эксперты прокомментировали агентству «Прайм» заявление аналитиков Bloomberg о новой волне экономического кризиса, в которую мир войдет до конца текущего года.
По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаила Зельцера, экономисты Bloomberg оценивают вероятные риски, однако прогнозы могут и не сбыться. По его словам, гипотетическая вторая волна пандемии не сможет оказать столь же глобальное влияние, как первая. Это связано с тем, что мир постепенно учится жить в условиях эпидемии, а медики успешно разрабатывают противовирусные препараты и вакцину от коронавируса.
При этом Зельцер согласен, что отскок макропоказателей после падения экономик в первом квартале 2020 года себя исчерпал. На данный момент в рецессию вошли 60% стран из G20.
Эксперты отмечают, что тяжелая ситуация складывается в странах, чья экономика зависит от продажи углеводородного сырья, таких как Кувейт и Саудовская Аравия. Кроме того, пострадали страны с высокой долей сферы услуг в структуре национального ВВП, как на Востоке, так и на Западе.

«Европейские страны типа Италии, Испании, Греции, Португалии легко могут привести к коллапсу мировую финансовую систему», — считает руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового Университета при правительстве РФ Константин Ордов.

При этом основное внимание приковано к США — кризисные явления в этой стране могут привести к глобальным последствиям. На прошлой неделе произошел обвал биржевых индексов США на фоне неопределенности относительно перспектив экономики.
Страна теряет рабочие места, падает спрос, растет необходимость в денежных пособиях. Правительство США вкладывает огромные деньги в восстановление экономики, но денежные вливания не могут заменить реальные экономические и производственные отношения.

«Деньги в таком количестве перестали быть лекарством и даже безвредным БАДом, а стали ядом, разлагающим основы рыночной экономики и мировой торговли», — говорит Ордов.

В целом эксперты считают, что кризис экономики уже наступил. Он будет длительным со своими циклами падений и взлетов и отразится на каждой стране со своей спецификой.

«Свободных рынков в мире не осталось, поэтому надежда на инвестиционный спрос со стороны реального сектора отсутствует. Общая закредитованность стала "бичом божьим" и главным динамитом для грядущего экономического кризиса», — заключил Константин Ордов.

Видео дня. Росстат назвал лидирующие по уровню занятости регионы
Комментарии
Экономика , БКС Брокер , Финансовый университет , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выход Навального из комы повлиял на рубль
Выход Навального из комы повлиял на рубль
Хранящим сбережения в рублях россиянам дали совет
Хранящим сбережения в рублях россиянам дали совет
Навальный помог рублю
Навальный помог рублю
Москвичам простят по полмиллиона долга
Москвичам простят по полмиллиона долга
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение