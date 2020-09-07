Предсказан новый экономический кризис 

Российские экономические эксперты прокомментировали агентству «Прайм» заявление аналитиков Bloomberg о новой волне экономического кризиса, в которую мир войдет до конца текущего года.

По мнению эксперта по фондовому рынку « БКС Брокер » Михаила Зельцера, экономисты Bloomberg оценивают вероятные риски, однако прогнозы могут и не сбыться. По его словам, гипотетическая вторая волна пандемии не сможет оказать столь же глобальное влияние, как первая. Это связано с тем, что мир постепенно учится жить в условиях эпидемии, а медики успешно разрабатывают противовирусные препараты и вакцину от коронавируса.

При этом Зельцер согласен, что отскок макропоказателей после падения экономик в первом квартале 2020 года себя исчерпал. На данный момент в рецессию вошли 60% стран из G20.

Эксперты отмечают, что тяжелая ситуация складывается в странах, чья экономика зависит от продажи углеводородного сырья, таких как Кувейт и Саудовская Аравия. Кроме того, пострадали страны с высокой долей сферы услуг в структуре национального ВВП, как на Востоке, так и на Западе.

«Европейские страны типа Италии, Испании, Греции, Португалии легко могут привести к коллапсу мировую финансовую систему», — считает руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового Университета при правительстве РФ Константин Ордов.

При этом основное внимание приковано к США — кризисные явления в этой стране могут привести к глобальным последствиям. На прошлой неделе произошел обвал биржевых индексов США на фоне неопределенности относительно перспектив экономики.

Страна теряет рабочие места, падает спрос, растет необходимость в денежных пособиях. Правительство США вкладывает огромные деньги в восстановление экономики, но денежные вливания не могут заменить реальные экономические и производственные отношения.

«Деньги в таком количестве перестали быть лекарством и даже безвредным БАДом, а стали ядом, разлагающим основы рыночной экономики и мировой торговли», — говорит Ордов.

В целом эксперты считают, что кризис экономики уже наступил. Он будет длительным со своими циклами падений и взлетов и отразится на каждой стране со своей спецификой.