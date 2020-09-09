Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.83
$
75.85
89.50
89.50
Прогноз
14.09 – 21.09
$
77.00
90.48
Индексы и котировки Brent
40.08
–0.07 Золото
1944.65
+0.45 РТС
1189.47
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.09
1.1803
–0.0032
25.08
1.1835
06.09
28.08
14.08

Экспорт нефти из России в июле упал более чем в 2 раза 

Прайм и ещё 5 1 час назад
Экспорт нефти из России рухнул
Фото: ТАСС
Экспорт нефти из России в июле упал в денежном выражении в 2,2 раза по сравнению с июлем прошлого года и на 8,4% по сравнению с июнем — до 4,829 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
Снижение экспорта в денежном выражении произошло за счет его сокращения в физическом, так как цена российской нефти в июле, напротив, даже подросла — на 5%, до 43,91 доллара за баррель марки Urals. Так, физический экспорт нефти в отчетном месяце упал на 24% год к году и на 14,8% месяц к месяцу — до 17,486 миллиона тонн на фоне восстановления спроса на внутреннем рынке.
За январь-июль экспорт нефти снизился на 6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 143,249 миллиона тонн, а в денежном выражении — на 38%, до 43,907 миллиарда долларов.
Экспорт нефтепродуктов из РФ в июле снизился на 27,5% по отношению к июню — до 10,513 миллиона тонн, в денежном выражении — на 14,1%, до 2,689 миллиарда долларов.
В январе-июле экспорт нефтепродуктов вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 85,211 миллиона тонн, а в денежном выражении — снизился на 28%, до 28,01 миллиарда долларов.
Видео дня. Предприятия не смогут заплатить отложенные налоги в 2020 году
Прайм: последние новости
Песков: макроэкономическая ситуация в России стабильна Песков: макроэкономическая ситуация в России стабильна Польша готова предложить ФРГ газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока 2" Польша готова предложить ФРГ газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока 2" США могут ввести санкции против "Северного потока-2" до президентских выборов США могут ввести санкции против "Северного потока-2" до президентских выборов
Комментарии
Экономика , Федеральная таможенная служба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Наличка» несет угрозу: ЦБ предупредил россиян
«Наличка» несет угрозу: ЦБ предупредил россиян
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
200 тысяч в месяц: названы высокооплачиваемые вакансии
200 тысяч в месяц: названы высокооплачиваемые вакансии
Конец эпохи «экономики трубы»: что делать России?
Конец эпохи «экономики трубы»: что делать России?
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение