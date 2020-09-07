Нефтяные страны призвали готовиться к худшему 

Нефтяным странам следует готовиться к худшему и не рассчитывать на восстановление спроса и цены на сырье, пишет Bloomberg

По мнению аналитика Джулиана Ли, ряд участников сделки ОПЕК+ перестали в полной мере выполнять условия соглашения и сокращать добычу в требуемых объемах. Из-за этого предложение по-прежнему существенно превышает спрос. Кроме того, рынок до сих пор не справился с запасами нефти, скопившимися в условиях пандемии коронавируса.

Джулиан Ли отмечает, что спрос на нефть и нефтепродукты в Индии, одной из главных стран-потребителей, в июле и августе 2020 года был на 20% ниже прошлогоднего уровня.

При этом в Китае в июле спрос вырос на 19,5% в годовом выражении, а пассажиропоток крупнейших авиакомпаний увеличился на 25% по сравнению с июнем. Однако в Китае накопились достаточные запасы топлива — в танкерах у берегов провинции Шаньдун находится около 50 млн баррелей сырой нефти.

НПЗ по всему миру столкнулись с низким спросом на готовые нефтепродукты, и в ближайшее время ситуация не изменится, а значит, не будет и существенного роста цен на сырье.

Как сообщал «Рамблер», ранее российские эксперты сошлись во мнении, что по крайней мере до выборов президента США в ноябре 2020 года цены на нефть не будут превышать 46,5 долларов за баррель, а вероятнее всего, будут колебаться у отметки в 40 долларов за баррель.