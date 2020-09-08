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Китаю посулили тяжелые времена 

Lenta.ru 50 минут назад
Китаю посулили тяжелые времена
Фото: Reuters
Китай и его экономику ждут тяжелые времена. Такое будущее стране сулит глава аналитической компании IMA Asia Ричард Мартин, слова которого приводит CNBC.
По словам Мартина, главная причина трудностей для Пекина — технологическая блокада со стороны США, которые вводят санкции в отношении ведущих представителей сектора. Вслед за производителем смартфонов и оборудования для сетей связи 5G Huawei ограничения коснулись мобильного приложения TikTok, которое также подозревают в передаче персональных данных пользователей китайским спецслужбам.
Из-за препятствий Китаю придется полностью изменить цепочку поставок полупроводников для своих производителей, заменив иностранных поставщиков национальными. Однако этот процесс может занять несколько лет, за которые страна утратит мировое технологическое лидерство.
В данный момент примерно половина оборудования и технологий для ведущего китайского игрока на рынке полупроводников SMIC поступает из США. В начале сентября стало известно, что Вашингтон готовится внести компанию в черный список. Для сотрудничества с его участниками американским резидентам необходимо получать специальное разрешение от Минторга.
Сложность для SMIC и Китая в целом заключается еще и в том, что альтернативные поставщики из Европы и Японии также используют американские комплектующие, а значит могут попасть под санкции США, имеющие экстерриториальное действие.
В то же время последние данные о состоянии китайской экономики свидетельствуют о ее восстановлении более быстрыми по сравнению с прогнозными темпами. По итогам августа экспорт вырос на 9,5 процента, а импорт снизился на 2,1 процента. Профицит торгового баланса (превышение объема проданных за рубеж товаров над закупленных без учета услуг) составил 58,9 миллиарда долларов.
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Экономика , Рынки , Ричард Мартин
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