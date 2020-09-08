РФ ответила на призыв Трампа остановить «Севпоток-2»

Во вторник, 8 сентября, заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко оценил призыв президента США Дональда Трампа отказаться от реализации проекта "Северный поток — 2".
Ранее Трамп поддержал прекращение строительства газопровода из-за ситуации с российским оппозиционером и блогером Алексеем Навальным.
Грушко в свою очередь заявил, что происшествие с участием Навального не должно сказаться на "Северном потоке — 2". По мнению дипломата, данному коммерческому проекту следует оставаться вне политики, так как он укрепляет энергетическую безопасность Европы и создает условия для развития экономического взаимодействия.