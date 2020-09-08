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В МИД России считают, что «Северный поток — 2» должен оставаться вне политики 

Аргументы Недели 2 часа назад
РФ ответила на призыв Трампа остановить «Севпоток-2»
Фото: РИА Новости
Во вторник, 8 сентября, заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко оценил призыв президента США Дональда Трампа отказаться от реализации проекта "Северный поток — 2".
Ранее Трамп поддержал прекращение строительства газопровода из-за ситуации с российским оппозиционером и блогером Алексеем Навальным.
Грушко в свою очередь заявил, что происшествие с участием Навального не должно сказаться на "Северном потоке — 2". По мнению дипломата, данному коммерческому проекту следует оставаться вне политики, так как он укрепляет энергетическую безопасность Европы и создает условия для развития экономического взаимодействия.
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Экономика , Алексей Навальный , Александр Грушко , Дональд Трамп , МИД
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