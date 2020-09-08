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Белоруссия начала стремительно терять резервы 

Мария Иванова 1 час назад
Белоруссия начала стремительно терять резервы
Фото: РИА Новости
За август 2020 года золотовалютные резервы Белоруссии сократились на 1 399,6 миллиона долларов (15,8 процента), до 7 457,8 миллиона. Об этом сообщается на сайте Национального банка страны.
Резкое сокращение резервов произошло после их роста в июле на 61,8 миллиона долларов (0,7 процента).
Потеря резервов связана с продажей Нацбанком иностранной валюты на торгах белорусской биржи. Благодаря этому правительство и Нацбанк смогли выполнить внешние и внутренние обязательства страны на 351,7 миллиона долларов.
Как сообщал «Рамблер», ранее эксперт Института развития интеграционных процессов Дмитрий Болкунец заявил, что из-за политического кризиса экономика Белоруссии столкнулась с убытками в десятки миллионов долларов.
По данным Netblocks, потери страны только от отключения интернета во время протестов составили 56,4 миллиона долларов в день.
СМИ писали, что некоторые интернет-магазины Белоруссии отменили оплату банковскими картами. Сообщалось, что это может быть связано с потенциальной задержкой денег на транзитных счетах. Часть онлайн-площадок начала просить наличные.
Эксперты также предупреждали, что белорусы столкнутся с 10-25-процентным ростом цен на электронику из-за обвала белорусского рубля.
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Болкунец
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