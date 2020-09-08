Россия не нашла денег на мегастройку

У российских властей пока не нашлось денег на реализацию очередного мегапроекта — моста через реку Лена в Якутии. По проекту, из бюджета на стройку собирались выделить 48 миллиардов рублей, но с финансированием возникли проблемы. Об этом сообщает газета «Ведомости». Источник издания сообщает, что вопрос о выделении средств в федеральном правительстве пока не решен.

При этом, соглашение о строительстве было заключено еще в феврале 2020-го и одобрено президентом Владимиром Путиным . Власти Якутии давно настаивают на строительстве: у жителей Якутска нет круглогодичного сухопутного сообщения с федеральными трассами. Летом раз в час ходит паром, зимой машины едут прямо по льду.

Планировалось, что автомобильный и железнодорожный мост через Лену в районе Якутска объединит федеральную автомобильную дорогу «Вилюй» с автодорогами «Лена» и «Колыма». Строительство собирались завершить до 2025 года, длина самого моста составит чуть больше трех километров, еще 10 километров выделено на подходы к нему от сухопутных трасс. Стоимость проекта оценивается почти в 83 миллиарда рублей, 48 миллиарда планировалось выделить из бюджета.