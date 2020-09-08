Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.00
$
76.15
89.80
89.97
Прогноз
14.09 – 21.09
$
75.38
89.03
Индексы и котировки Brent
41.37
–0.12 Золото
1921.49
–0.11 РТС
1218.52
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
08.09
1.1811
+0.0023
24.08
1.1788
04.09
27.08
13.08

В России не нашли денег на мегастройку 

Lenta.ru 1 час назад
Россия не нашла денег на мегастройку
Фото: ТАСС
У российских властей пока не нашлось денег на реализацию очередного мегапроекта — моста через реку Лена в Якутии. По проекту, из бюджета на стройку собирались выделить 48 миллиардов рублей, но с финансированием возникли проблемы. Об этом сообщает газета «Ведомости». Источник издания сообщает, что вопрос о выделении средств в федеральном правительстве пока не решен.
При этом, соглашение о строительстве было заключено еще в феврале 2020-го и одобрено президентом Владимиром Путиным. Власти Якутии давно настаивают на строительстве: у жителей Якутска нет круглогодичного сухопутного сообщения с федеральными трассами. Летом раз в час ходит паром, зимой машины едут прямо по льду.
Планировалось, что автомобильный и железнодорожный мост через Лену в районе Якутска объединит федеральную автомобильную дорогу «Вилюй» с автодорогами «Лена» и «Колыма». Строительство собирались завершить до 2025 года, длина самого моста составит чуть больше трех километров, еще 10 километров выделено на подходы к нему от сухопутных трасс. Стоимость проекта оценивается почти в 83 миллиарда рублей, 48 миллиарда планировалось выделить из бюджета.
Видео дня. Штрафы за нарушение норм предоставления ЖКУ могут вырасти
Последние новости
Колесникову задержали на границе с Украиной Колесникову задержали на границе с Украиной Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустили в гражданский оборот Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустили в гражданский оборот Германия засекретила анализы Навального Германия засекретила анализы Навального
Комментарии 1
Экономика , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Между Россией и Казахстаном назревает скандал
Между Россией и Казахстаном назревает скандал
«Газпром» нашел защиту от проблем в Европе
«Газпром» нашел защиту от проблем в Европе
В России ввели новое правило для пенсионных выплат
В России ввели новое правило для пенсионных выплат
Россия и Белоруссия приготовились к единой валюте
Россия и Белоруссия приготовились к единой валюте
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение