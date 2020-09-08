Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.20
$
76.17
90.00
89.97
Прогноз
14.09 – 21.09
$
75.38
89.03
Индексы и котировки Brent
40.14
–0.59 Золото
1913.55
–0.03 РТС
1218.52
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
08.09
1.1800
+0.0012
24.08
1.1788
04.09
27.08
13.08

«Северный поток-2» назвали не нужным Германии 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
«Северный поток-2» назвали не нужным Германии
Фото: Reuters
Экономист немецкого Berenberg Bank Хольгер Шмидинг в интервью Reuters назвал российский экспортный газопровод «Северный поток-2» не нужным Германии.

«Германия легко могла бы себе это позволить [отказаться от строительства «Северного потока-2»]», — отметил Шмидинг.

По его словам, влияние такого шага на национальную экономику будет незначительным.
За последнее время сразу несколько высокопоставленных немецких политиков и чиновников высказались о возможной приостановке строительства «Северного потока-2» из-за обвинений в причастности России к предполагаемому отравлению оппозиционера Алексея Навального. Кандидат на пост лидера правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал бойкотировать проект на ближайшие два года.
Министр иностранных дел Хайко Маас выразил надежду на то, что «россияне не заставят на изменить свою позицию относительно „Северного потока-2“». Федеральный канцлер Ангела Меркель согласилась с Маасом, добавив, что допускает введение новых санкций в отношении газопровода.
В свою очередь глава комитета Бундестага (федерального парламента Германии) по экономике и энергетике Клаус Эрнст отметил, что приостановка строительства «Северного потока-2» может привести к разрыву сотрудничества двух стран в энергетической сфере, которое длится последние 50 лет.
Изначально экспортный газопровод должен был быть сдан в эксплуатацию в конце 2020 года, однако сроки запуска пришлось перенести на год из-за введенных США ограничений. Поскольку они распространяются на все участвующие в проекте компании, независимо от места их регистрации, швейцарская Allseas отозвала свое судно-трубоукладчик.
Видео дня. Штрафы за нарушение норм предоставления ЖКУ могут вырасти
Последние новости
Ефремова посадили на восемь лет за смертельное ДТП на Садовом кольце Ефремова посадили на восемь лет за смертельное ДТП на Садовом кольце Россия вызвала посла Германии из-за заявления по Навальному Россия вызвала посла Германии из-за заявления по Навальному В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Комментарии 2
Экономика , Фридрих Мерц , Хольгер Шмидинг , Клаус Эрнст , Алексей Навальный , Ангела Меркель , Бундестаг , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России ввели новое правило для пенсионных выплат
В России ввели новое правило для пенсионных выплат
Россиян предупредили о проблемах с пенсионным стажем
Россиян предупредили о проблемах с пенсионным стажем
Решение саудитов обвалило цены на нефть
Решение саудитов обвалило цены на нефть
В России появится очередная выплата
В России появится очередная выплата
Видео
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть