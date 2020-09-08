Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.00
$
76.15
89.80
89.97
Прогноз
14.09 – 21.09
$
75.38
89.03
Индексы и котировки Brent
41.37
–0.12 Золото
1921.49
–0.11 РТС
1218.52
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
08.09
1.1811
+0.0023
24.08
1.1788
04.09
27.08
13.08

Китай приготовил «кирдык» России 

Мария Иванова 1 час назад
Китай приготовил «кирдык» России
Фото: Reuters
Политолог Андрей Перла предупредил, что китайский ответ на санкции США может нанести удар по России и обрушить цены на нефть и газ. Об этом сообщает «Царьград».
Как писал «Рамблер», в прошлом году власти Китая сочли вложения в американский госдолг очень рискованными и начали избавляться от ценных бумаг Казначейства США. В 2020-м Китая избавился от бумаг на 110 миллиардов, к июню 2020-го — еще на десять. США в ответ пригрозили отказом от выполнения долговых обязательств.
СМИ писали, что Китай в рамках торговой войны с США и из-за американских санкций может продать 20 процентов своего триллионного портфеля облигаций США.
Перла предупредил, что такой шаг Китая навредил бы не только Вашингтону, но и всему миру.

«Если Америке кирдык, то кирдык и всей мировой экономике. А если китайская атака не закончится успехом, Америка дополнительно укрепится», — подчеркнул он.

Политолог отметил, что госдолг США составляет 105 процентов ВВП страны. Если кредиторы резко сбросят долговые обязательства, доллар и акции американских компаний рухнут, в первую очередь это коснется Google, Facebook и проектов Илона Маска.

«Кончится это нищетой для большинства американцев… И разорением всех, кто хоть что-нибудь поставлял на американский рынок. То есть тех же китайцев и тех же русских», — предупредил Перла.

Он объяснил, что США почти ничего не производят сами, поэтому, если американская экономика рухнет, на дно пойдут все, кто занимается производством для американских компаний. В первую очередь это случится с Китаем, «мировой фабрикой».

«Если рынок схлопнулся, покупатель исчезнет, и рабочие останутся ни с чем. Ровно таким же образом ни с чем останется и Россия. Да, мы не продаём Америке её же джинсы и айфоны. Но мы продаём всему миру нефть, газ, металл», — напомнил Перла.

Он отметил, что в периоды кризисов мировой экономике нужно меньше газа и нефти, цены на эти ресурсы начинают падать, как и случилось весной и летом 2020 года из-за коронавируса.
Видео дня. Штрафы за нарушение норм предоставления ЖКУ могут вырасти
Комментарии 18
Экономика , Казначейство США , Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки уничтожают рубль и загоняют россиян в бедность
Банки уничтожают рубль и загоняют россиян в бедность
«Хозяева денег готовят глобальную деноминацию»
«Хозяева денег готовят глобальную деноминацию»
Китай пригрозил США самыми страшными мерами
Китай пригрозил США самыми страшными мерами
Началось: первый залп по США в мировой финансовой бойне
Началось: первый залп по США в мировой финансовой бойне
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение